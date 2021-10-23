الاتصالات: بوابة مصر تتعرض لـ3 ملايين هجمة شهريا.. «بنقولهم تعالوا»

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ترتيب مصر متقدم جدا في الأمن السيبراني، إذ تمتلك مصر عددا كبيرا من الشركات القادرة على حماية البيانات، وتتعرض بوابة مصر الرقمية لنحو 3 ملايين هجمة كل شهر: «بنقولهم تعالوا».

شد وجذب مع الهاكرز

وأضاف «العطار» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر قناة «الحياة»: «فيه شد وجذب مع الهاكرز، لكن حتى الآن نسبة الحماية عالية ولم يتم تسريب المعلومات أو تستغل البيانات».

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن 50 ألف موظف حكومي انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة وجرى تدريبهم على أعلى مستوى، وجرى تدشين وحدات التحول الرقمي بداخل كل وزارة، وحصل موظفوها على تدريبات عالية وكلهم معتمدون بشهادات عالمية.

رقمنة المحاكم المصرية

وعن ملف ميكنة المحاكم، أوضح خالد العطار: «لدينا 4 أنواع من المحاكم، وهي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية، وبالنسبة للجنائي أتممنا منظومة إنفاذ القانون ونعمل على تحسينها من أجل الحصول على بصمة المتهم والشهود والابتعاد عن استخدام الورق، وبالفعل انتهينا من المنظومة في 7 محافظات، وسنعمل على إنهاء منظومة التوقيع الإلكتروني».

وتابع: «وبالنسبة للمحاكم المدنية فإننا نتوقع الانتهاء من الجزء الأول في الربع الأول من العام الجديد، وفي المحاكم الاقتصادية نامل أن يكون التقاضي عن بُعد، وبدأنا في ميكنة منظومة المحاكم الإدارية».

وأشار إلى أنه سيجري الدفع بـ22 خدمة على بوابة مصر الرقمية قبل نهاية العام، وسيتم إعادة هيكلتها، كما يتم إعادة كل التطبيقات الحكومية وربطها بقواعد البيانات.