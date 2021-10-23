ضبط 8 أطنان مكرونة بالحشرات داخل مخازن سلع غذائية بالمنصورة

تمكن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، من ضبط ما يقرب من 8 أطنان من المكرونة التي تم تخزينها في مخازن غير صالحة، وتسعى بها الفئران والقوارض، كما أن المكرونة بها عفن، حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية متنوعة، منها مصنع للخل ومخازن ومطاعم، حيث تبين أن هناك 4 منشآت بدون ترخيص، منها مخزن به خطر داهم، وتم إبلاغ الجهات الرسمية لاستصدار قرار بالغلق، حيث خرجت الحملة بناءً على تعليمات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، واستهدفت المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة، وعدد من القرى التابعة لمركز المنصورة.

المخزن به خطر داهم وغير مرخص حيث تتواجد القوارض «فئران» وحشرات طائرة

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المكرونة مخزنة في مخزن غير مستوفي الاشتراطات الصحية وبه خطر داهم وغير مرخص حيث تتواجد القوارض «فئران» وحشرات طائرة وزاحفة.

وضبط مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، كميات مختلة من المكرونة بلغ إجمالي وزنها 7 أطنان و862 كليو جرام عبارة عن: «مكرونة فرن» العدد 316 كرتونة في كل كرتونة 20 كيس وزن الكيس350 جرام بإجمالي وزن 2 طن و212 كليو جرام، و «مكرونة خواتم: 700 كرتونة في كل كرتونة 20 كيس زنة الكيس 350 جرام بإجمالي 4.9 طن، وكذا عدد 10 جولات مملوءة مكرونة أشكال وأحجام مختلفة وبدون بيانات وبها تغير بالخواص «عفن» بوزن الجوال 85 كيلو، بإجمالي وزن 850 كيلو ليصبح إجمالي ما تم ضبط من الأصناف ما يقرب8 أطنان وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وحررت الحملة عدد 17 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية ونقص الاشتراطات الصحية وتم إعدام 328 كيلو أغذية مختلفة منها دجاج مطهي لحم مفروم وبصل مفروم وسجق وخضار طازج وكذا 43 لتر خل طعام كما تم سحب عدد 23 عينة غذائية أرسلت للمعامل لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمي

وشارك في الحملة من مكتب الأغذية المركزي كل من: محمد الحوتي، أحمد أبو الاسعاد، محمد سالم، عبد العزيز يحيى، محمد عادل، محمد أبو سمرة، وهبة علي، ومازالت الحملات مستمرة يوميا حسب التعليمات.