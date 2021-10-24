إطلاق نار وزلزال وإعصار.. حوادث تضرب عددا من الدول حول العالم

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث هامة، تنوعت ما بين عمليات إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة وكندا والتي أسفرت عن مقتل شخصين اثنين، وكوارث طبيعية مثل الإعصار الذي يقترب من سواحل المكسيك، والزلزال الذي ضرب إقليم الدريوش المغربي.

ولم تخرج قارة أفريقيا من هذه الأحداث، حيث شهدت أوغندا، مقتل شخصين على الأقل جراء انفجار قنبلة في عاصمة البلاد «كمبالا»، كما شهدت كولومبيا وكوبا وإيطاليا، عدة أحداث هامة، حيث ألقت السلطات الكولومبية القبض على المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات في البلاد، بينما سجلت كوبا وإيطاليا محاكمتين، إحداهما على متظاهر أدين بازدراء النظام العام، بينما الأخرى على مسؤول إيطالي بتهمة احتجاز مهاجرين واستغلال منصبه.

وفي الولايات المتحدة، قتل شخص«27 عاما» وأصيب 7 آخرون جراء إطلاق نار في حفل قرب جامعة «فورت فالي ستيت» بولاية جورجيا الواقعة جنوب شرقي البلاد، فيما قال المتحدث باسم الجامعة ميشيل كلارك مكري، إن شرطة الحرم الجامعي تلقت تقارير تفيد بوقوع إطلاق وأن طلاب الجامعة الذين حضروا الحفل خارج الحرم الجامعي أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة،

وأغلقت إدارة الجامعة، الحرم الجامعي مؤقتا، وأعادت فتحه في وقت لاحق، بعد أن قررت شرطة الحرم الجامعي أنه لا تهديد على الطلاب، فيما قال مكتب التحقيقات بالولاية الأمريكية، إن القتيل لم يكن طالبا في الجامعة، وأن جميع المصابين في حالة مستقرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الجارة الشمالية، كندا، قتل شخص «36 عاما» جراء إطلاق نار في مبنى سكني بحي كيليسديل في تورونتو، وقالت قناة «سي تي في» الكندية، نقلا عن الشرطة، إنها تلقت مكالمة صباح أمس السبت تفيد بوقوع إطلاق نار في مبنى سكني بالقرب من شارع كييلي.

وأضافت الشرطة الكندية، أنه عند وصول قواتها إلى مكان إطلاق النار عثرت على رجل مصاب بعيار ناري، فيما حاول عناصر الشرطة إنقاذ حياة الشخص إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

احتراق سفينة حاويات في المياه جنوب فيكتوريا بـ كندا

وفي سياق آخر، أشارت قناة «سي تي في» الكندية، إلى احتراق سفينة حاويات في المياه جنوب فيكتوريا، بعد ساعات من إلقاء السفينة 40 حاوية شحن في المحيط غرب جزيرة فانكوفر، موضحة أنه تم إنقاذ 10 من أفراد الطاقم من السفينة، بينما ظل 11 آخرون على متن السفينة.

وفي السعودية، أثار فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ضجة كبيرة بين المغردين، حيث يظهر امرأة منقبة تسير وسط الشارع حاملة سكينا في يدها وتهدد به كل من يصادفها.

وقال المغردون، إن الفيديو سجل في محافظة البدائع بمنطقة القصيم الواقعة وسط شمالي البلاد، فيما طالب المغردون، القوى الأمنية بتفسير ما حدث وسبب حمل المرأة لسكين.

مقتل شخصين اثنين على الأقل جراء انفجار قنبلة في أوغندا.. وهروب 837 سجينا في نيجيريا

وفي أوغندا، قتل شخصان اثنان على الأقل، جراء انفجار قنبلة في عاصمة البلاد «كمبالا»، وقال قيادي بالشرطة يدعى أسان كاسينجاي، في تغريدة بموقع «تويتر»، إنه لم يتضح سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وفي نيجيريا، هرب أكثر من 800 سجين عقب هجوم شنه مجهولون على مركز احتجاز بـ ولاية أويو الواقعة جنوب غربي نيجيريا، وقال المتحدث باسم الدائرة الإصلاحية في الولاية، أولانريواجو أنجورين، في بيان، أمس السبت، إن 837 سجينا بانتظار المحاكمة هربوا من مركز احتجاز في منطقة أبولونجو عقب هجوم مسلحين على المركز مساء أمس الأول الجمعة.

وأشار «أنجورين»، إلى إعادة القبض على 262 سجينا هاربا اليوم، ولا يزال 575 طلقاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

القبض على المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات في كولومبيا

وفي كولومبيا، قالت مصادر عسكرية وشرطية، إن السلطات اعتقلت «دايرو أنطونيو أوسوجا» الملقب بـ «أوتونيل»، المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات، وزعيم قبيلة ديل جولفو خلال عملية نفذتها القوات المسلحة.

وكانت كولومبيا، عرضت في وقت سابق، مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو «حوالي 800 ألف دولار» للحصول على معلومات عن مكانه، فيما أعلنت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للمساعدة في تحديد مكانه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

En video quedó registrado el momento de la captura de Dairo Antonio Úsuga David alias 'Otoniel', el narcotraficante más buscado del país, señalado de comandar cerca de tres mil integrantes del Clan del Golfo en 10 departamentos de Colombia. pic.twitter.com/ZJ9WnuNJbj — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) October 23, 2021

وفي كوبا، أمرت المحكمة في «سان خوسيه دي لاس لاخاس» بسجن متظاهر يدعى روبرتو بيريز فونسيكا «38 عاما»، لمدة 10 سنوات، أدين بازدراء النظام العام والإخلال به، في أشد عقوبة تصدر ضد متظاهر شارك في احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في 11 يوليو الماضي، وفق ما ورد في الحكم الصادر بتاريخ 6 أكتوبر الجاري.

وشهدت كوبا، في 11 يوليو الماضي، مظاهرات لـ آلاف الكوبيين منادين «لتسقط الديكتاتورية» و«نحن جائعون»، وأسفرت المظاهرات إلى مقتل شخص وإصابة العشرات وتوقيف نحو 1000 شخص فيما لا يزال حوالى 500 شخص قيد الاعتقال.

«سالفيني» يمثل أمام القضاء الإيطالي بـ تهمة احتجاز مهاجرين

وفي إيطاليا، مثل وزير الداخلية الإيطالي السابق، الزعيم اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، أمس السبت، أمام قضاء بلاده، في اتهامه باحتجاز مهاجرين واستغلال منصبه.

ويحاكم سالفيني، بتهمة منع 147 مهاجرا سريا في ظروف صحية قاسية، من النزول من سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة «أوبن آرمز»، عندما كان وزيرا في عام 2019.

وفي المجر، نظم الآلاف من أنصار المعارضة، أمس السبت، مظاهرة حاشدة في العاصمة «بودابست» احتجاجا على نهج رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان وحكومته، فيما حشد أنصار أوربان 400 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة له.

زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال شرقي المغرب

وفي المغرب، أعلن «المعهد الوطني للجيوفيزياء»، تسجيل هزة أرضية مساء أمس السبت، بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر بإقليم الدريوش الواقع شمال شرقي البلاد، فيما أشارت «الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي» التابعة للمعهد، إلى أن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل الإقليم، موضحة أن الهزة سجلت على عمق 25 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.621 درجة غربا.

من جانبه، أعلن «المركز الأمريكي لرصد الأعاصير»، أمس السبت، أن إعصار ريك الذي تشكل في المحيط الهادئ يقترب من سواحل جنوب المكسيك ومن المتوقع أن تشتد قوته، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وأوضح المركز الامريكي، أن الاعصار كان على بعد 300 كيلو متر جنوب شرقي أكابولكو في ولاية جيريرو، وينتقل بسرعة 11 كيلو مترا في الساعة مع رياح بلغت سرعتها 130 كيلو متر في الساعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، حذرت في وقت سابق، من هطول أمطار غزيرة جنوب وجنوب شرقي البلاد في الساعات المقبلة.