حملة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة في الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، من خلال لجنة الإعلانات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدن.

إزالة الإعلانات المخالفة في أجا وغرب المنصورة

وأوضح تقرير لجنة الإعلانات بالمحافظة، أنه بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق محافظة الدقهلية تم المرور على الإعلانات بنطاق مدينة أجا ونطاق حي غرب المنصورة، وتم معاينة عدد من بنارات وفوانيس الإعلانات على اوجه العقارات بمدينة أجا، وإزالة 10 فوانيس غير مرخصة بشارع الجمهورية بنطاق حي غرب المنصورة وبمدينة أجا

مهلة لاستكمال ملفات تراخيص الإعلانات

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، تم إعطاء مهله 48 ساعه لبعض من أصحاب الإعلانات لاستكمال ملف الترخيص بالوحدات المحلية المختصة ودفع الرسوم المقررة وفقا للائحة الإعلانات.

شارك في الحملات، رشا أحمد مدير ادارة الإعلانات بديوان عام محافظة الدقهلية ومسئولي الإدارة ومسئولي الإشغالات بالوحدات المحلية في كل من حي غرب مدينة المنصورة ومركز ومدينة اجا.

وتستهدف الحملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ووفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.