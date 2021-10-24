«الكهرباء» تبدأ مراجعة استهلاك المشتركين لاستبعاد القراءات الشاذة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن أن شركات التوزيع الـ9 على مستوى المحافظات تبدأ اليوم أولى خطوات مراجعة استهلاك فواتير شهر نوفمبر من خلال تفريغ القراءات التي سلمها الكشافين، إضافة إلى الموجودة بصور عدادات الكهرباء التي يتمّ التقاطها بواسطة شركة «شعاع» لاستبعاد القراءات الشاذة منها والتي لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك لكي تتفادى الأخطاء التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة.

يمكن لمشتركي العدادات التقليدية التحقق من صحة الفاتورة قبل الشكوى بمقارنة القراءة الحالية والسابقة

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بالالتزام بقواعد وضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية قبل إجراء عملية الطباعة وتوزيعها على المحصلين، لافتا إلى أنه بالنسبة لمشتركي العدادات التقليدية «القديمة» يمكنهم التحقق من صحة الفاتورة قبل الشكوى، فإيصال الكهرباء به خانة خاصة بالقراءة الحالية وأخرى للقراءة السابقة لابد أن تكون القراءة الحالية أعلى من السابقة وإن وجد العكس في هذه الحالة تكون فاتورته غير صحيحة.

8 خطوات تنفذها شركات توزيع الكهرباء قبل طباعه الفاتورة الشهرية

واستعرض المصدر الخطوات التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء لمراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل طباعتها وإصدارها واستبعاد القراءات الشاذة منها والتي لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك لكي يتمّ تفادي الأخطاء التي تؤدي إلى ارتفاع في الفاتورة وهي كالتالي.

الخطوة الأولى:

تبدأ بتفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التي يتمّ التقاطها بواسطة شركة «شعاع».

الخطوة الثانية:

إرسال القراءات التي تمّ تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

الخطوة الثالثة:

إعادة إرسال القراءات إلى غرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

الخطوة الرابعة:

إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى، والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

الخطوة الخامسة:

الإرسال لمركز إصدار القراءات بإدارة الحسابات لكل فرع من فروع التابعة لشركة توزيع الكهرباء.

الخطوة السادسة:

الانتهاء من مراجعة فواتير الاستهلاك الشهرية لتتم عملية الطباعة.

الخطوة السابعة:

وهي المرحلة التي يراجع فيها كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

الخطوة الثامنة:

توزيع الفواتير للمحصل لبدء عمليات التحصيل في اليوم الأول من كل شهر ومقارنة قيمة الفاتورة بقراءة العداد.