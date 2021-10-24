تعرف على أهداف المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

يعد برنامج حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أكبر المشروعات التنموية في العالم والذي جنى المواطن المصري ثمارها خلال تنفيذ المشروع، والذي يتضمن توفير مجمع للخدمات الحكومية وتطوير المستشفيات والمدارس والطرق وقوافل طبية متنوعة؛ مما يضمن توفير جميع الخدمات لمواطني الريف المصري دون الحاجة إلى انتقال المواطن إلى عواصم محافظته، وهذا بدوره يحمل مجهودا ماديا وبدنيا عن كاهل المواطن.

وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة، وتستعرض «الوطن» أهداف المرحلة الجديدة على حسب تصريحات صحفية أصدرها وزير التنمية المحلية في بيان خلال التقرير التالي:

أهداف المرحلة الثانية من حياة كريمة

- إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كل الوحدات المحلية القروية المستهدفة.

- تم البدء بالفعل في مرحلة الإنشاءات لـ301 مجمع خدمات إجرائية بنسبة 90% من عدد المجمعات المستهدفة.

- كل مجمع خدمات يحتوي على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر.

لجنة من الوزارات المعنية

- تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثليين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

- تقوم اللجنة المشكلة بدور محوري في تنفيذ وتشغيل مجمع الخدمات.

- اللجنة قاربت من الانتهاء من الأعمالها المسندة إليها، حيث تم تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة.

- اللجنة المذكورة حددت بالفعل حزمة الخدمات التي ستقدم على مستوى القرية.

- وضع نظام للعمل يضمن الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وتيسير تعامل طالبي الخدمات من خلال الشبابيك الأمامية والربط الإلكتروني مع المكاتب الخلفية.

- قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظات وأجرت حصرا للمباني التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية.

- سيتم توفير آلاف المباني التي تقترب مساحتها الإجمالية من 8 ملايين متر مربع ليعاد استخدامها في توفير خدمات يحتاجها مواطني الريف المصري.