تشميع 35 محلا لمزاولة نشاط بدون ترخيص ومخالفة مواعيد الغلق بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

اتخاذ إجراءات قانونية حيال المحال غير المرخصة

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، اليوم، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال غير المرخصة وغير الملتزمة بمواعيد الغلق، طبقا للقرار الصادر بتحديد المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

غلق وتشميع 8 محال لمخالفة مواعيد الغلق بالبدرشين

واشارت محافظة الجيزة في البيان إلى قيام مركز ومدينة البدرشين بغلق وتشميع 10 محال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، لمخالفتها مواعيد الغلق، لافتا إلى غلق وتشميع 8 محال لنفس السبب أيضًا في مدينة الحوامدية.

حملات مكبرة بالواحات البحرية والعجوزة

وقالت المحافظة، إن مركز ومدينة الواحات البحرية أغلق وشمع 8 محال غير ملتزمة بمواعيد الغلق، لافتا إلى قيام حي العجوزة بغلق 5 محال تزاول نشاطا بدون ترخيص، شملت أنشطة «كي ملابس - معرض موبليا - مطعم - محل فضيات - محل جزارة» وذلك بشوارع العراق وودادي النيل وشاهين.

وأشارت المحافظة إلى أن حي الوراق قام بغلق وتشميع مخزن بدون ترخيص بشارع الأمير من كورنيش النيل سعد اللبان بوراق الحضر، كما أغلق حي بولاق الدكرور مقهيين لإدارة نشاط بدون ترخيص، وتقديم شيشة للرواد، مخالفا بذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة في هذا الشأن، وفي جنوب الجيزة أُغلق مصنع ملابس بشارع الصاروخ.