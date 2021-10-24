7 أعراض قد تظهر عليك بسبب الخريف.. تعرف عليها وأطمئن على نفسك

يعاني البعض في الوقت الراهن من ظهور عدد من الأعراض كنزلات البرد وسيلان الأنف التي تشبه إلى حد كبير فيروس كورونا ولا يعرف ما إن كانت تلك ترجع لإصابته بفيروس كورونا أم أنه يعاني أعراض متعلقة بأمراض فصل الخريف الذي يمتد حتى الثلاثاء 21 ديسمبر، وهو الأمر الذي حسمه الدكتور هيثم عماد، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بأن هذا الفصل شأنه شأن فصل الربيع يحمل الكثير من الأعراض الشائعة.

وأكد عماد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الوقت من العام تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد ما ينتج عنه عطس مستمر وحدوث سيلان أو انسداد الأنف وإرهاق عام بالجسم.

وأضاف أستاذ أمراض الصدر، أنه من بين الأعراض الشائعة خلال الخريف الشعور بألم في الأمعاء التي تعرف بإنفلونزا المعدة، وأنها العدوى أكثر انتشارًا خلال الخريف وأن من بين أعراضها الشعور آلام منطقة البطن والقيء والعطش المفرط والبراز الأخضر والحمى والإسهال وفقدان الشهية.

وشدد عماد، على ضرورة أن يحرص مرضى القلب على صحتهم خلال هذا الوقت من العام حتى لا تحدث النوبات القلبية ومواجهة مشاكل جثيمة في التنفس، مطالبًا بضرورة تناول هؤلاء الأشخاص وجبات صغيرة على فترات منتظمة ومراقبة مستوى ضغط الدم بانتظام وتجنب التدخين وتقليل الملح في الطعام قدر الإمكان.

وأشار، إلى أهمية تجنب الصدام مع الآخرين أو الانعزال عنهم، إذ إن عرض الاكتئاب من بين الأعراض الشائعة لموسم الخريف والتي تشبه أكتئاب ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة ارتداء الكمامة خلال تلك الفترة بسبب انتشار حبوب اللقاح والغبار والأتربة على نطاق واسع في الهواء الجوي، التي تكثر خلال تلك الفترة كونها فترة تغير الفصول، لافتًا إلى أن احمرار العين من الأعراض الشائعة في فصل الخريف.

كيفية تجنب أعراض الخريف

وطالب عماد بضرورة غسل الأيدي باستمرار وعدم ملامستها للعين، بالإضافة لتناول الأطعمة الطازجة والحصول على قسط كافي من النوع وتناول المياه على فترات من اليوم.