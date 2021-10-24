«التعليم»: قبول العائدين للعمل من الإجازات بعد موافقة المديريات

انتظمت الدراسة في المدارس للأسبوع الثاني على التوالي من العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط تطبيق إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات والإدارات التعليمية، والتي أكدت أنه يحق لكل مدير مديرية تقسيم حضور الطلاب للمدارس بحسب الكثافة الطلابية، وبما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكدت مصادر بمديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم بعدم قبول العائدين للعمل من الإجازات سواء كانت بالداخل أو الخارج وعدم الإقامة بالعمل، إلا بعد موافقة التوجيه العام المختص بكل مديرية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة إخطار التوجيه العام بأسماء جميع المتطوعين للعمل بنظام الحصة في التخصصات التي بها عجز، ووفق الشروط المعلنة رسميًا من قبل الوزارة.

توقيع المعلم على إقرار بالجدول الدراسي كاملاً شرط أساسي للندب

وتابعت المصادر، أنه جرى التنبيه على الإدارات بمنع الندب سواء الكلي أو الجزئي بالنسبة للمعلمين، موضحة أنه في حالة قبول الندب بشرط أن يكون للضرورة القصوى يجرى توقيع المعلم على إقرار بالقيام بالنصاب القانوني، أي الجدول كاملاً بالمكان المثبت به قبل القيام بالعمل بمكان العجز المنتدب إليه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك لجنة مخصصة للصحة المدرسية تهتم بفحص الأغذية قبل توزيعها على الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في أعمال التوزيع، مؤكدة على ضرورة توزيع الفترات المدرسية بين الطلاب بالتوازي، حتى لا يكون لفترة وقت أطول من الأخرى، ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية وشرح المقررات الدراسية.

تقسيط المصروفات الدراسية للتخفيف على أولياء الأمور

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة سير أعمال الدراسة في جميع المحافظات وحل أي مشكلات طارئة، لافتًا إلى أنه جرى تقسيط المصروفات الدراسية للتخفيف على أولياء الأمور.