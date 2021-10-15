السيطرة على حريق في موقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية «فيديو»

تمكنت قوات الدفاع المدني بالدقهلية بمساعد أهالي قرية «الخمسة» التابعة لمركز تمي الأمديد، السيطرة على حريق نشب في موقع تجميع قش الأرز تابع لأحد المواطنين غير معتمد من وزارتي البيئة والزراعة، تحتوي على 350 طن قش أرز.

ورود إخطار بنشوب حريق هائل بشونة تجميع قش أرز

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز تبع أحد الأهالي بقرية الخمسة بجوار مقابر القرية دائرة المركز، واستخدمت اللوادر لفصل النيران عن بعضها، واستدعت سيارات الإطفاء من المراكز المجاورة لتتم السيطرة على النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن الأهالي وقوات الدفاع المدني الموجودة في موقع تجميع قش الأرز من السيطرة على الحريق بطفايات ومعدات ولوادر موجودة بالقرية، فيما شارك 6 سيارات إطفاء في وحدات الدفاع المدني القريبة من مكان الحريق من المراكز المجاورة، كما شارك في الإطفاء شباب القرى المجاورة.

شهود عيان يروون تفاصيل الحريق

وأكد شهود العيان أنه فور نشوب الحريق، رفع أحد شباب قرية الخمسة مقطع فيديو للحريق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فتفاعل أهالي المنطقة والقرى المجاورة، وتوجهوا فورا إلى مكان الحريق للسيطرة على الحريق.

وأوضح الأهالي أن الموقع كان به حوالي 350 طنا من قش الأرز، وتم فصل البالات المشتعلة والسيطرة على الحريق بمساعدة المعدات الموجودة بالموقع أيضا.

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة، أن موقع تجميع قش الأرز خاص بأحد المواطنين وغير تابع إلى وزارتي البيئة أو الزراعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.