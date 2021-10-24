إصابة 4 موظفين بمحطة مياه باختناق إثر استنشاق كلور بالخطأ في الفيوم

حالة من الهرج والمرج شهدتها محطة مياه طريق جرزا، التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد تعرض 4 موظفين للإصابة باختناق، إثر قيامهم باستنشاق كلور خلال عملهم في المحطة بالخطأ.

وأُبلغت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالواقعة، كما تم استدعاء السيارات لنقل المصابين الأربعة إلى المستشفى بأقصى سرعة وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتبينّ أنّ حالتهم الصحية مستقرة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واحتجازهم في مستشفى طامية المركزي تحت الملاحظة، حتى يتأكد الأطباء من تحسن حالتهم بالكامل، ثم يُسمح لهم بالخروج.

بلاغ باستنشاق 4 موظفين الكلور

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة 4 موظفين بمحطة مياه طريق جرزا التابعة للمركز، باختناق جراء استنشاق غاز الكلور خلال عملهم في المحطة.

أسماء الموظفين المصابين باختناق

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس المباحث إلى مقر محطة المياه، وتبينّ أنّ المصابين هم جمال علي محمد، 35 سنة، ومقيم طامية، ومحمود والي إبراهيم، 27 سنة، ومقيم الروضة، وسعيد مهدي سالم، 39 سنة ومقيم أصلان، وسليمان جبريل سليمان، 33 سنة ومقيم الفهمية.

نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المحطة، ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفى طامية المركزي، وتبين إصابتهم باختناق شديد جراء استنشاقهم كمية من الكلور بالخطأ خلال عملهم في محطة المياه، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة حتى تتحسن حالتهم، على أنّ يُكتب لهم تصريح بالخروج من المستشفى فور تحسن حالتهم الصحية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.