أسبوع الجرائم في العامرية.. جثة مجهولة في مصرف وزوجة تتخلص من زوجها

شهدت منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حوادث عدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تصدرت الأحداث على الساحة جريمة شرف من خلال تلاعب سيدة بشاب عبر الإنترنت وجعلته يقتل زوجها، بالإضافة إلى العثور على جثة شاب في أحد مصارف العامرية، والتي تبين بعد ذلك أنه لقى مصرعه غرقا هربا من الإمساك به في عملية سرقة.

جريمة شرف في العامرية.. سيدة تلاعبت بشاب وجعلته يقتل زوجها

كشفت مباحث الإسكندرية، لغز قضية مقتل رجل في غرفة نومه في نطاق العامرية غرب الإسكندرية، تلك الجريمة التي وقعت منذ أيام، حيث تبين من التحقيقات أن الزوجة وعشيقها وراء قتل الزوج، وأن الزوجة هي المدبرة لتلك الحادثة بخداع العشيق الذي جذبته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التخلص من زوجها.

الزوجة خدعت الشاب بقصة حب ملفقة على الإنترنت باستخدام صور غير صورها ثم اختفت لمدة وعادت وأقنعته أن ابن عمها قد اغتصبها وتقرر زواجهما وحثته على قتل زوجها، فآتى الشاب من الجيزة إلى منطقة العامرية غرب الإسكندرية لينفذ ما اتفقا عليه.

ولأن الزوجة كانت تدرك أن صورها مختلفة، أقنعت الشاب أنها لن تكون بالمنزل وأن قريبتها ستدخله البيت وتعطي له السكين، بينما الحقيقة أنها الزوجة هي من كانت في المنزل، وبالفعل ساعدته على قتل زوجها، وطلبت منه ربطها وضربها وكأنها جريمة سرقة، إلا أن المباحث كشفت اللغز بالقبض على الشاب الذي كشف التفاصيل واكتشف بعد ذلك أنه أضاع حياته على سراب.

العثور على جثة شاب في مصرف العامرية

منذ عدة أيام وصل بلاغ إلى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، حيث تبين أنه حاول الفرار من عملية سرقة كان عازم عليها برفقة 3 أشخاص معهم دراجة نارية، وحين ألقى بنفسه في المصرف لقى مصرعه غرقا.

القصة كما تم كشفها بينت قيام المتوفى وبرفقته «3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم»، باستقلال دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك المتوفى، وتوجهوا لسرقة «مركبة تروسيكل» متوقفة بدائرة القسم.

وحال شروعهم فى سرقتها شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالاستغاثة بالأهالى، وقام البعض بمطاردتهم على إثر ذلك، فقام المتوفى بالقفز بأحد المصارف المائية في منطقة العامرية، محاولاً الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته وتمكن باقى المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات ، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفى حال قيامه بالقفز بالمصرف المائى وعدم قيامهم بدفعه ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المشار إليها.