تفاصيل طرح وحدات «سكن مصر» في الشروق.. مساحتها 130 مترًا (صور)

كشف المهندس عبد اللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن مميزات مشروع سكن مصر بالمدينة، والتي تتمثل في المساحات الواسعة، على عكس المدن الأخرى الجديدة مثل «القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، وأكتوبر».

وأضاف «بشارة»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سكن مصر بمدينة الشروق يتميز بوجود أسانسير، وأيضًا وجود مساحات، تبدأ من 130 م وحتى 133 مترًا بخلاف المدن الأخرى، التي يقام عليها نفس المشروع ولا تزيد مساحة وحداتها عن 118 متر مربع.

تفاصيل طرح وحدات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن المشروع يتميز أيضًا بجاهزية الوحدات للاستلام، وغالبية الواجهات في المراحل النهائية من التشطيب وتركيب الألومنتال، وجار الانتهاء من تنسيق الموقع في المساحات الخضراء.

ويتميز مشروع سكن مصر بمدينة الشروق بقربه من محطة القطار الكهربائي الجديد، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ويضم حديقة عامة مركزية وهي حديقة أهل مصر.

وفي هذا الصدد، حصلت «الوطن» على صور من مشروع سكن مصر بمدينة الشروق، المنتظر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن الطرح الأضخم لوزارة الإسكان، الذي أعلن عنه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قبل نهاية سبتمبر الماضي.

تنفيذ 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع سكن مصر

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن في بداية سبتمبر الماضي، أنه يتم حاليا تنفيذ 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب عبارة 105 عمارات سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ المشروع بلغت نحو 93 %، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام وأعمال المرافق، تمهيدًا للإعلان عن إكتمال المشروع تماما بجودة عالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير السكن الملائم بجودة عالية لجموع المصريين.

وكان عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وجه بزراعة الأشجار كثيفة الظل داخل المربعات السكنية بهدف حماية رواد مدينة الشروق، من حرارة الشمس، والعمل على توزيع الأشجار بساحات انتظار السيارات، كما وجه بسرعة استكمال عناصر تنسيق الموقع العام داخل كل مربع سكني.