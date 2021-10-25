5 شروط للاشتراك في مسابقة اختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة

«مسابقة اختيار اسم وجملة دعائية وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة»، أو «مسابقة هوية مصر».. جملتان حازتا على جانب كبير من عمليات البحث عبر جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة عن المزيد من التفاصيل، عقب الإعلان عنها من قبل المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أمس الموافق الأحد 24 أكتوبر الحالي.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أتاحت الدولة مشاركة جميع المواطنين أفراد وشركات، في اختيار اسم وشعار لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن الاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، وتصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، كما تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.

وترصد السطور التالية، شروط الاشتراك في مسابقة اختيار اسم وجملة دعائية وشعار العاصمة الإدارية الجديدة، كما يلي:

شروط مسابقة اختيار اسم وجملة دعائية وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة

1- يمكن للأفراد أو المجموعات أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة بشرط تقديم المستندات المطلوبة.

2- أن تكون التصميمات المقدمة مقتصرة علي هذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل او تقديمها في أي مسابقات اخري.

3- أن تكون جميع التصميمات اصيلة لم يتم اقتباسها او نقلها من أي مصدر.

4- أن تكون جميع التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وانتاج المتسابق نفسه .

5- يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

كيفية الإشتراك في مسابقة اختيار اسم وجملة دعائية وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة

يمكن الاشتراك بإرسال المقترحات فقط من خلال رابط الموقع الإلكتروني للمسابقة على الإنترنت، حيث يمكن الاشتراك في مسابقة اختيار الاسم والجملة الدعائية فقط، أو مسابقة تصميم الشعار والهوية فقط أو الاشتراك في المسابقتين معا، ويتم تحكيم كل مسابقة على حدة.