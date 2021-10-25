الأول على الجوية: تعلمت الانضباط العسكري.. ووالدته: حلمنا تحقق

تحدث ملازم تحت الاختبار أمير الشربيني خريج بالكلية الجوية، عن فترة دراسته بالكلية، قائلًا إنَّه تلقى الرعاية البدنية والتدريبية والعلمية وترسيخ الواجب والانضباط العسكري.

ملازم تحت الاختبار أمير الشربيني: الكلية رسخت فينا الانضباط العسكري

من جهته قال ملازم تحت الاختبار سيف الدين حازم الأول على الكلية الجوية خلال أحاديث أجراها الإعلامي أحمد أبو زيد عبر شاشة التلفزيون المصري: «كان يتمّ تطوير المنظومة التعليمية نظريًا وتطبيقيًا حتى تتكون لدينا كل الخلفيات المطلوبة بعد التخرج، وبالتالي نستطيع خدمة الكلية».

فيما أكّدت والدته، أن نجلها منضبط جدا، وهو ما ساعده في الدراسة والتفوق في الكلية: «الانضباط بالنسبة له مكنش شيء غريب، لأن الدقة كانت شيء أصيل فيه».

والدة ملازم تحت الاختبار أمير الشربيني: انضباطه ساعده على التفوق

أما والدته، فأكّدت أنَّها تشعر بالفخر والسعادة، خاصة أنَّ نجلها كان يحلم بأن يصبح الأول على الدفعة وأن يحصل على النوط من الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الحمد لله حققنا حلمنا وربنا يحميه».