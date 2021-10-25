استقرار أسعار الحديد اليوم الإثنين 25-10-2021

سجلت أسعار الحديد اليوم الإثنين، 25 أكتوبر 2021، استقرارًا بالسوق المحلي، بحسب الأسعار المعلنة من الشركات العاملة في مصر، ليتراوح سعر طن الحديد بين 15,600 و15,100 جنيه.

وكان سعر الحديد ارتفع أمس الأحد، بزيادة 1,400 جنيه للطن، بضغوط ارتفاع الأسعار العالمية للحديد نتيجة قفزة في الطلب العالمي على خام الحديد وحديد التسليح عقب انتهاء فترات الإغلاق الكلي والجزئي واحتواء الوباء العالمي بأغلب دول العالم.

وتستعرض «الوطن» في تقرير يومي أسعار طن الحديد بالسوق المحلية، للمهتمين والعاملين بقطاع التشييد والبناء، لتسجل الآتي:

أسعار الحديد اليوم في الشركات

وصلت أسعار الحديد اليوم حديد عز عند 15,600 جنيه للطن بالسوق المحلي، ليسجل بذلك أعلى سعر بين الشركات العاملة في مصر، فيما وصل سعر الحديد بشركات «المراكبي والكومي والعشري ومصر ستيل»، إلى 15,100 جنيه للطن، وهو أدنى سعر بين الشركات.

ويباع حديد المصريين بسعر 15,300 جنيه للطن، فيما بلغ سعر حديد بشاي 15,400 جنيه للطن، ويباع حديد العتال بسعر 15,500 جنيه للطن.

العوامل المؤثرة في أسعار حديد التسليح

يمر خام الحديد بالعديد من العمليات حتى يخرج في شكله النهائي، من تعدين وعمليات اختزال، والتي تحتاج إلى كميات هائلة من المحروقات بنسبة تصل إلى 30% من تكلفة الإنتاج و40% من سعر البيع.

وتعد ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات كالفحم، أحد العوامل الرئيسية في زيادة سعر طن الحديد، بالإضافة إلى نقص كميات المعروض من الحديد عن الطلب، مثلما يحدث الآن بالسوق العالمي للحديد.

أهمية صناعة الحديد واستخداماته

تعد صناعة الحديد أحد أهم الصناعات كثيفة العمالة، التي تحتاج إلى توافر العديد من الأيدي العاملة، فيما تغذي تلك الصناعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد في مصر وهو قطاع التشييد والبناء.

وتوفر صناعة الحديد والصلب 9 فرص عمل للصناعات الأخرى، من حرف مغذية أو مستهلكة لها.