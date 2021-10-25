رابط وخطوات الاشتراك في مسابقة اختيار اسم وشعار للعاصمة الجديدة

في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، ومن خلال خطة النهوض والتطور الشامل، تسعى الدولة المصرية، إلى تشجيع الشباب على المشاركة في البناء والتطوير، من خلال تقديم أفضل الأفكار في جميع المجالات، ولا سيما مجالات الفنون والتصميم والإبداع، لذلك تدعو جميع الطلاب بالكليات والمعاهد، لتقديم مقترحات لمسمى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تصميم هويتها البصرية، بما يعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية والنهوض بالمجتمع، من خلال التعليم والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيق نهضة شاملة.

وجرى إطلاق مسابقة لاختيار اسم وشعار مرئي لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يمكن جميع المواطنين من الاشتراك في المسابقة، كنوع من أنواع المشاركة، ترقبا لافتتاح مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات الاشتراك فى مسابقة اختيار اسم وشعار للعاصمة الجديدة.

رابط الاشتراك فى مسابقة اختيار اسم وشعار للعاصمة الجديدة

يمكن للأفراد أو الشركات المصرية، التقدم بالاشتراك في مسابقة اختيار اسم وشعار مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة، بالضغط على هذا الرابط.

خطوات الاشتراك فى مسابقة اختيار اسم وشعار للعاصمة الجديدة

يمكن للأفراد أو الشركات المصرية، التقدم بالاشتراك في المسابقة، بشرط تقديم المستندات المطلوبة، وأن تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط، ولم يسبق تقييمها من قبل، أو تقديمها في أى مسابقات أخرى، وأن تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة، ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه.

1- زيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة.

2- اختيار تسجيل فرد، تسجيل مجموعة، تسجيل شركة.

3- اختيار تسجيل دخول.

4- ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، وكلمة المرور.

5- استكمال التسجيل على الموقع الإلكتروني، وكتابة البيانات المطلوبة.

6- الضغط على كلمة تسجيل.

ويشترط للاشتراك فى مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكون التصميمات المقدمة مقتصرة على هذه المسابقة فقط، ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها في أي مسابقات أخرى.

- أن تكون جميع التصميمات أصيلة لم يجري اقتباسها أو نقلها من أي مصدر.

- أن تكون جميع التصميمات مبتكرة ومتميزة، ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه.

- استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.