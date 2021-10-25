 ضبط 4662 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط «4662» مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

تحرير 51 مخالفة موقف عشوائي

«1410» مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

«149» مخالفة السير بدون تراخيص.

«51» مخالفة موقف عشوائي.

«13» مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.