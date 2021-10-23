رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 5458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
12:30 م | السبت 23 أكتوبر 2021
حملة مرورية

حملة مرورية

كثفت وزارة الداخلية الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

أسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط (5458) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1888) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (148) مخالفة السير دون تراخيص، (28) مخالفات موقف عشوائي، (13) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

الإدارة العامة للمرور تضبط 5237 مخالفة بالمحافظات خلال 24 ساعة

إجراءات صرف تأمين الحوادث لطلاب المدارس.. يُمنح خلال شهر

تعرف على الحركة المرورية في القاهرة والجيزة.. ابعد عن شارع الهرم

تعرف على الحركة المرورية في القاهرة والجيزة بعد عودة المدارس

تطوير طريق «التحرير» بـ6 أكتوبر لتيسير الحركة المرورية.. يربط 5 أحياء