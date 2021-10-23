ضبط 5458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت وزارة الداخلية الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط (5458) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1888) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (148) مخالفة السير دون تراخيص، (28) مخالفات موقف عشوائي، (13) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.