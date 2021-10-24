تفاصيل توقيع «التنسيقية» مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب

كشف المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة، قائلا إنَّ المذكرة هي نتاج اجتماعات وتشاورات ولقاءات كثيرة بين الوزارة والتنسيقية على مدار أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر.

«التنسيقية» هي المنصة الأولى لصناعة الشباب سياسيا في مصر

وأضاف «عثمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم الأحد، أنَّ المذكرة تساعد الوزارة والتنسيقية لتمكين وتأهيل الشباب، من خلال تنظيم الوزارة لمؤتمرات للشباب وفعاليات سواء عن طريق الطلائع أو الشباب أو المعسكرات في محافظات الجمهورية.

وأوضح أن كل هذه الفعاليات سيكون لدى تنسيقية شباب الأحزاب الفرصة في مشاركة الوزارة بها، فالتنسيقية معنية في تمكين الشباب سياسيا وتأهيلهم وتثقيفهم ورفع كفاءتهم، لافتا إلى أن التنسيقية هي المنصة الأولى لصناعة الشباب سياسيا في مصر، وبالتالي سيكون هناك تعاون كبير بين الجانبين.

سيكون لـ«التنسيقية» دور كبير في تمكين الشباب

ولفت إلى أن المذكرة تتيح لـ«التنسيقية» مشاركة الشباب عن طريق الوزارة في المعسكرات والصالونات السياسية التي تنظمها، والاستعانة لكلا الطرفين، خاصة أن الوزارة تطلق برامج في الآونة الأخيرة منها الاستراتجية الوطنية لتمكين الشباب، وسيكون للتنسيقية دور كبير مع الإدارة في تمكين الشباب.

ووجَّه نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل الدعم والتعاون الذي أبداه بتوقيع مذكرة التفاهم، قائلا إن المذكرة ستكون إضافة قوية للمجتمع، ونأمل بأنها تتيح مزيدا من التعاون من أجل تمكين وتأهيل الشباب في مصر.