ضبط شخصين بحوزتهما «جرينوف» وطلقات نارية بالأقصر

ضبطت إدارة مرور الأقصر، شخصين بحوزتهما «جرينوف»، وعدد كبيرمن الطلقات النارية، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بطريق «الأقصر- أسوان»، الصحراوي، حيث اشتبه ضباط المرور في ركاب السيارة وطلبوا التحقق من هوياتهم، خلال حملة تفتيش على السيارات للتحقق من التراخيص وهوية مستقليها.

إخطار مدير الأمن

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من إدارة مرور الأقصر، تفيد بنجاح ضباط إدارة المرور، خلال حملة أمنية على الطريق، من ضبط شخصين بحوزتهما سلاح جرينوف وعدد من الطلقات النارية داخل سيارة ملك المدعو «عبدالناصر.ا.ا»، مقيم بمنطقة دار السلام في محافظة سوهاج.

ضبط سلاح جرينوف

وخلال مباشرة عملية التفتيش، اشتبه ضباط المرور في مستقلي السيارة وبالتحقق من هويتهما، تبيًن أن قائدها «محمد.ع.ا»، 35 سنة، عاطل، ومقيم بمركز كوم امبو بأسوان، لا يحمل رخصة قيادة، والثاني «عيد.م.ح»، 43 سنة، عاطل، ومقيم بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على سلاح جرينوف بالإضافة إلى عدد من طلقات الجرينوف «98»، طلقة، وعدد من طلقات بندقية آلية، وجرى ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا رسميًا بالواقعة، وجاري عرض المتهمين على النيابة.