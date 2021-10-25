ضبط متهمين بالاتجار في المخدرات وبحوزتهما 38 ألف قرص كبتاجون

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، شخصين حال وجودهما بدائرة القسم مستقلان سيارة قيادة أحدهما مستأجرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس، مبالغ مالية عملات (محلية - أجنبية)، و3 هواتف محمولة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين بحسب بيان عن وزارة الداخلية، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة، أقرّا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية.

ضبط مواد مخدرة وعملات أجنبية

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبرفقته (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا ثان بالغربية)، حال استقلالهما إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، عملات أجنبية مقلدة، مبلغ مالي، و6 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية باسم أحدهما).

وبمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات، اعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، والأقراص المخدرة من شخص آخر، واتخذت الإجراءات القانونية.