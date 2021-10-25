انتعاشة سياحية بمعابد الكرنك مع قرب الموسم الشتوي (صور)

شهدت المعالم السياحية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، حالة من الانتعاش السياحي مع اقتراب الموسم الشتوي الجديد، حيث يزداد عدد السياح في الموسم الشتوي من كل عام داخل المحافظة السياحية مقارنة بالمواسم الأخرى من فصول السنة، حيث تتميز المحافظة السياحية في فصل الشتاء والطقس المعتدل مع درجة متوسطة من البرودة ليلًا مما يجعلها مقصدًا سياحيًا جذابًا للكثير من السياح في مختلف الدول، خاصةً من دول إسبانيا وفرنسا وغيرها.

4 جنسيات أكثر تواجدًا اليوم

وبخصوص معابد الكرنك، فظهرت أكثر الجنسيات تواجدًا فيه الجنسية الإسبانية والروسية والجورجية والرومانية، من مختلف الزوار من الأطفال والكبار الذين يأتون لمحافظة الأقصر لمشاهدة معالمها السياحية المتنوعة، سواء من خارج مصر خصيصا في رحلات الشارتر أو رحلات الطيران المباشر من دولهم لمحافظة الأقصر مباشرة.

وتستقبل محافظة الأقصر وعبر المطار الجوي شمال المحافظة، عددًا من الرحلات الجوية من طائرات الشارتر، منها الإسبانية والفرنسية والرومانية، حيث تصل الرحلات بشكل مباشر ودوري للمحافظة السياحية، وتقل على متنها عددًا من السياح من مختلف المناطق، يأتون بشكل خاص لمحافظة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية.

السياح يزورون المعابد

ويزور السياح داخل محافظة الأقصر معبدي الكرنك والأقصر ومتحف التحنيط بالأقصر في البر الشرقي، كما يزور السياح معابد الدير البحري أو حتشبسوت، و وادي الملوك ووادي الملكات، و الرامسيوم، ومقابر النبلاء ومنطقة العساسيف، التي تضم عددًا من المقابر المتنوعة.

وتأتي زيارات السياح لمحافظة الأقصر وسط إجراءات احترازية مشددة تتضمن الحفاظ على التباعد الإجتماعي والإلتزام بإستعمال المواد المطهرة خلال الزيارات.