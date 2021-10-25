«الري» عن تأثر مدن شمال الدلتا بالنوات والأعاصير: مستعدون لأي سيناريو

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنَّ قضية التغيرات المناخية تعتبر قضية عالمية، والعديد من دول العالم معنية بمواجهة هذا التحدي الكبير، وعلى المستوى المحلي فأن التغيرات المناخية لها تأثير كبير.

توقعات بارتفاع منسوب سطح البحر «متر»

وأضاف «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أنَّ هناك دراسات كثيرة بشأن التغيرات المناخية، وهناك توقعات بارتفاع منسوب سطح البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمي، بمعدل متر واحد إلى 70 أو 80 سم، بحسب بعض الدراسات، وفي جميع الأحوال مستعدين لأي سيناريو.

مدن شمال الدلتا أكثر المناطق المتأثرة بالنوات البحرية والأعاصير

وأشار إلى أن في مصر هناك العديد من الإجراءات المتخذة في هذا المجال من خلال تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من أبرزها وأهمها في منطقة شمال الدلتا، التي تعتبر من أكثر المناطق في مصر قد تكون متأثرة بالتغييرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، إضافة لبعض الظواهر الأخرى مثل النوات البحرية والأعاصير وشدة الحرارة والرياح.

إنفاق مليارات لحماية الشواطئ المصرية خلال السنوات الماضية

ولفت إلى إنفاق مليارات خلال السنوات الماضية لتنفيذ عمليات حماية الشواطئ المصرية ولا سيما سواحل الدلتا، وهناك مشروعات جرى تنفيذها في الإسكندرية لحماية الكورنيش، وقلعة قايتباي والمنطقة الأثرية في المنتزة.

النوات البحرية دمرت المنطقة الشاطئية لرأس البر

وأوضح أنه جرى تنفيذ مشروع كبير منذ سنوات في مدينة رأس البر، التي تأثرت بشدة بالنوات البحرية وغيرها التي دمرت المنطقة الشاطئية، ووصلت المياه للأدور الأولى من المنازل، فجرى علاج هذا الأمر واستعادة المنطقة الشاطئية وإعادة هذه المنازل، وهناك أعمال تجرى بطول ساحل الدلتا، وهناك مشروع كبير يشمل 69 كم المناطق الحرجة في ساحل البحر المتوسط لحمايتها من الأمطار.