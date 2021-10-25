إرشادات عند شراء سيارة مستعملة بأقل من 50 ألف جنيه.. والأنواع المتاحة

أجبرت التغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وتسببت في ارتفاع أسعار السيارات الزيرو كثيرين إلى اللجوء إلى السيارات المستعملة. وحتى لا تتعرض للنصب أو الاستغلال؛ يجب الانتباه إلى بعض التفاصيل قبل الشراء.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات اختيار سيارة مستعملة سعرها أقل من 50 ألف جنيه، وذلك بحسب محمد الأمير، صاحب معرض للسيارات في منطقة فيصل، وذلك في السطور التالية:

خطوات شراء سيارة مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه

عند شراء سيارة مستعملة بسعر أٌقل من 50 ألف جنيه، يجب اتباع بعض الخطوات حتى لا تتعرض للنصب والاستغلال، وهي كالآتي:

- عند شراء سيارة مستعملة، يجب أن تحضر معك فنيا متخصصا لفحص السيارة، والتأكد من سلامتها، خاصة المحرك، والكاتينة، والشاسية، وغيرها من أجزاء السيارة.

فحص دورة التكييف والكشف عليها من قبل فني متخصص

- يجب فحص صالون السيارة، والكراسي، للتأكد من عدم وجود أي تلفيات داخل السيارة.

- متابعة الجسم الخارجي للسيارة، وفحص الجانبين، وسقف السيارة، والأفضل فحصها من مركز خدمة معتمد.

- التأكد من نوع السيارة وعلامتها التجارية، ووجود سيارة للتوكيل وأوراق الصيانة، وأن تكون مسجلة في أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

- معرفة عدد الكيلومترات التي تحركتها السيارة، والتأكد من تغيير زيت السيارة.

- بعد نهاية فحص السيارة من قبل الفني والمركز المعتمد، يجب أن تقوم بفحص رخصة السيارة في المرور، للتأكد من سلامة الرخصة وعدم وجود أي مخالفات على السيارات.

أنواع السيارات المستعملة الأقل من 50 ألف جنيه

وجاءت موديلات السيارات المستعملة الأقل من 50 ألف جنيه كالآتي:

- لادا 2107 موديل 2003، متوسط السعر 34 ألف جنيه.

- جيلي فروتة 2004، متوسط السعر 34 ألف جنيه.

- سوزوكى ماروتي 2002، متوسط سعرها 37 ألف جنيه.

- لادا 2107 موديل 2005 متوسط السعر 37 ألف جنيه.

- لادا 2107 موديل 2006 متوسط السعر 37 ألف جنيه.

- فيات 128 موديل 2007 متوسط السعر 37 ألف جنيه.

- فيات شاهين 2004 متوسط السعر 38 ألف جنيه.

- سوزوكى ماروتي 2005 متوسط السعر 38 ألف جنيه.

- فيات 128 موديل 2006 متوسط السعر 38 ألف جنيه.

- سوزوكى ماروتي 2006 متوسط السعر 39 ألف جنيه.

- هافي لوبو 2005 متوسط السعر 41 ألف جنيه.

- شانجى إيديا 2007 متوسط السعر 41 ألف جنيه.

- سوزوكى ماروتى 2007 متوسط السعر 42 ألف جنيه.

- سوزوكى ماروتي 2008 متوسط السعر 42 ألف جنيه.

- شانا نيو ستار 2008 متوسط السعر 43 ألف جنيه.

- اسبيرانزا شيري كيو كيو 2006 متوسط السعر 43 ألف جنيه.

- شيرى A11 2006 متوسط السعر 44 ألف جنيه.

- تشانجان بيني 2009 متوسط السعر 46 ألف جنيه.