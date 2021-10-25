أغرب عادات الزواج في الصعيد.. العريس يستحمى في «الحنّة»

لازالت محافظة الأقصر في أقصى الصعيد، تحتفظ ببعض العادات والتقاليد في الزواج، اعتاد عليها الأهالى منذ سنوات، أبرز هذه العادات هي عادة غريبة لا يزال ينفذها بعض الأهالي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وهي استحمام العريس في «الحنة»، حيث يتم تصنيعها بكل حب من العائلة وأسرة العريس، فضلًا عن مشاركة الأهالي والجيران والأصدقاء فيها، ثم يقوم الجميع بإلقاء الحنة على العريس وتلطيخ الجسد بالكامل، ويساعده أصدقاؤه في ذلك، وسط فرحة كبيرة من المشاركين والأهل والأقارب.

ماذا يرتدي العريس في ليلة الحنة؟

يرتدي العريس في ليلة الحنة بجنوب الأقصر زيًا مميزاً، عبارة عن جلباب باللون الأبيض، وخلال الحفل الكبير يقوم بالرقص وهو أعلى خيل من أمام منزله على أنغام الموسيقى الشعبية، وسط الأصدقاء والأقارب والأصحاب وعائلة العريس، فضلًا عن الجيران داخل الحفل.

ماهي مستلزمات ليلة الحنة؟

يتم تصنيع مستلزمات ليلة الحنة للعريس بقرى جنوب الأقصر، يدويًا في المنزل، من خلال أحد العطارين الموجودين داخل القرية، وتقوم بذلك الدور أسرة العريس، حيث يتم مزجها سويًا وتستغرق ساعة حتى يتم خلطها، ثم يتم تقديمها لبدء الحفل الكبير، وعن مكوناتها فهي كالآتي: ليمون، حنّة بلدي، مخملية، برفان متنوع، دم غزال، محلبية.

كيف يحتفل أهل العريس بليلة الحنة؟

عقب تجهيز الحنّة في منزل العريس بقرى إسنا بكل مكوناتها، يتم إقامة الحفل الكبير أو حفل الحنة، وخلاله يتم توزيع برفان ونقود على الحاضرين،مع إطلاق الألوان المتميزة على جميع الحضور، وإطلاق الشماريخ والألعاب الرائعة المختلفة، كما يقوم الجميع بالمشاركة في الرقص مع العريس من أمام المنزل، ثم يتم تجهيز الحنة نفسها بكميات كبيرة داخل آواني كبيرة.

عقب تجهيز الحنة يتم غمر العريس كاملًا فيها بجسده، ويقبل الجميع على إلقائه بالحنة وسط سعادة بين الحضور، حتى تغمر جسده بالكامل.