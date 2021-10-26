خطوات تقديم تظلمات شقق الإعلان الـ15 للإسكان قبل إعلان النتيجة

خطوات تقديم تظلمات شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، من قبل المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، ترقبًا لإعلان النتيجة في أي لحظة، حيث من المترقب أن يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أسماء الفائزين بشقق الإعلان الخامس عشر خلال الأيام القادمة.

وتحظى شقق الإعلان الخامس عشر عن غيرها من الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي، بكونها أول وحدات سكنية، يطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، منتصف يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3% وسداد يصل إلى 30 عامًا.

وترصد السطور التالية، خطوات تقديم تظلمات شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات تقديم تظلمات شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

تبدأ عملية تقديم طلب تظلم، بزيارة المواطن الراغب فى تقديم طلب التظلم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط، ثم يدخل الرقم القومي، ثم يختار تقديم طلب تظلم، واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ثم الضغط على كلمة «إرسال».

وبعد ذلك سيدرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طلب التظلم ومراجعة المستندات والبيانات المطلوبة.

تظلمات شقق الإعلان الـ 15

وفي بعض الأحيان لا يقبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طلب التظلم، لكونه غير منطبق عليه شروط الحجز، وفي هذه الحالة، يمكن للمواطن المتقدم للحجز، سحب مقدم الحجز الخاص بالإعلان من أي مكتب بريد مميكن، الذي سدده عند التقدم لحجز وحدة سكنية، ضمن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

ويمكن أن يقدم العميل لحجز وحدة سكنية، في إعلان آخر، بشرط أن يكون منطبق عليه الشروط، ومعه إيصال يوضح سحبه المقدم من الإعلان السابق، وعدم استفادته أو حصوله على وحدة سكنية من قبل.