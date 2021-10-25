التموين تبدأ صرف السلع المدعمة للبقالين ضمن مقررات نوفمبر

بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، ضخ السلع التموينية المدعة لمخازن الجملة التابعة لها على مستوى المحافظات، وصرف السلع المدعمة للبقالين التموينيين لتجهيز صرف مقررات تموين شهر نوفمبر لحاملي البطاقات التموينية والمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني.

متى يبدأ صرف تموين شهر نوفمبر ومتى ينتهي؟

وأعلنت الوزارة في بيان لها، صرف تموين شهر نوفمبر للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، بداية من الاثنين المقبل، الموفق 1 نوفمبر الحالي، ويستمر صرف التموين حتى نهاية الشهر ذاته، من خلال منافذ البدالين التموينيين التي يزيد عددها عن 38 ألف منفذ تمويني، أو منافذ مشروع جمعيتي والتي بلغ عددها حتى الآن 6500 منفذ، أو من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة على مستوى المحافظات ويبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.

قائمة السلع التموينية الجاري ضخها لمنافذ التموين لسد احتياجات المواطنين

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنة تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

حصة البطاقة التموينة من السلع المدعمة

وحددت وزارة التموين حصة البطاقة التموينية من السلع حسب عدد أفراد كل بطاقة، حيث تحصل البطاقة ذات 4 أفراد فأكثر على 2 كيلو أرز و4 زجاجات زيت و8 أكياس سكر أو حسب الاحتياج، في حين تحصل البطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد على كيلو أرز وزجاجة زيت للفرد و2 كيس سكر لكل فرد بحسب احتياجه.