ضبط لصوص «الكاوتش» في بدر.. سرقوا ضحاياهم بتهديد السلاح

تلقت وزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سائق مقيم بمحافظة الغربية، قال فهي إنّه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم، فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص استوقفته واستولت منه على مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، وإطاري سيارة «كاوتش» تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الوقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الوقعة، وتبيّن أنّها مقيدة باسم (أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الغربية)، وأنّه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الغربية.

اعترافات المتهمين

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار اليها والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية.

ضبط المسروقات

وأقرّ المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة أخرى والاستيلاء على إطاري سيارة «كاوتش» ومبلغ مالي، من سائق مقيم بالقاهرة، وجرى بإرشادهم ضبط «بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة – لوحة معدنية لسيارة مصطنعة».

وبإرشاد المتهمين جرى ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم «سيئ النية» (تاجر إطارات سيارات وله معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية)، وعثر بحوزته على 4 إطارات سيارة، 2 جنط حديد) مجهولي المصدر.

كما أقرّ المتهمون بأنّ المضبوطات المضبوطة لدى عميلهم من متحصلات وقائع سرقة أخرى واستخدامهم اللوحة المعدنية المصطنعة في ارتكاب وقائع السرقة، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بارتكاب الواقعتين المشار إليهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.