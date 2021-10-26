تعرف على أغلى 4 سيارات في 2021.. أسعار صادمة

تعد السيارات من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثيرين، فهناك العديد من الأشخاص في مختلف دول العالم يهتمون بـ السيارات كثيرا، كما أنهم يتابعون أحدث أنواعها وأسعارها باستمرار، منهم من يرغب في شراء الحديث منها، واستبدال سيارته القديمة بأخرى، ومنهم من يهوى سيارات السباق للاشتراك بها في سباقات السيارات، وهناك فئة أخرى تهوى متابعة أخبار السيارات وأسعار الحديث منها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أغلى سيارات لعام 2021، وفق حديث طارق عادل خبير السيارات لـ «الوطن»، على النحو التالي:

أغلى 4 سيارات لعام 2021

قال خبير السيارات، إن هناك عددًا من الإصدارات الجديدة للسيارات، التي تم إصدارها عام 2021 وقبله، التي تعد من أغلى 4 سيارات على مستوى دول العالم في عام 2021، وجاءت أسعارها وأنواعها كالتالي:

1- طراز بوجاتي «Bugatti Divo»

أوضح «عادل» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الإصدار والطراز الأغلى على مستوى العالم لعام 2021 من بوجاتي «Bugatti Divo»، ويتم تصنيف ذلك الطراز بأنه الأغلى على مستوى العالم، نظرا لكونه يتمتع بقوة محرك 1479 ألف حصان، ما يجعل سعر تلك السيارة يصل إلى 5.5 مليون دولار، كما أعلنت الشركة المصنعة أنه من المقرر أن يتم صناعة 40 سيارة منها فقط ليتم طرحها للبيع.

2- سيارة Gordon Murray Automotive T.50

تأتي تلك السيارة في المرتبة الثانية من السيارات الأغلى عالميا، إذ أنها تتمتع بمميزات فريدة عن غيرها من السيارات، كما أن قوة المحرك الخاص بها عالية بشكل كبير والذي يصل إلى 3900 سي سي، كما أنها تتمتع بتصميم رياضي، يجعلها الأفضل في سباقات السيارات، ويصل سعر سيارة Gordon Murray Automotive T.50 موديل 2021 إلى نحو 3.7 مليون دولار.

3- سيارة Koenigsegg Jesko

وتأتي سيارة Koenigsegg Jesko في المرتبة الثالثة في قائمة الأغلى سعرا خلال عام 2021، وتتميز بأنها تمتلك محركًا بقوة 1603، ويصل سعرها إلى قيمة تقترب من 2.8 مليون دولار.

4- سيارة مرسيدس AMG One

ونظرا لكون سيارة مرسيدس من أكثر السيارات المفضلة بالنسبة للكثيرين، فحرصت شركة مرسيدس على إنتاج سيارة AMG One، ذلك الطراز الذي يتميز باحتوائه على محرك توربيني V6، ويصل سعر تلك السيارة إلى قيمة تقترب من 2.6 مليون دولار.