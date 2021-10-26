إصابة تلميذ سقطت عليه بوابة وحدة محلية بالدقهلية بعد تسلقه سور مدرسة

أصيب تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس «بطرة 2»، التابع لإدارة طلخا التعليمية في الدقهلية، إثر تسلقه سور مدرسته الملاصق للوحدة المحلية، وحال نزوله سقطت بوابة الوحدة المحلية عليه، وجرى نقله إلى مستشفى شربين المركز لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن التلميذ مقيد في دفاتر الغياب بالمدرسة.

ورود بلاغا بإصابة طفل

وتبلغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول الطفل «أحمد.ع.ف»، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس بطرة 2 التابعة لإدارة طلخا التعليمية إثر تعرضه لحادث عارض، وجاري توقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن التلميذ كان يتسلق سور المدرسة المجاور للوحدة المحلية ببطرة إلا أن التلميذ سقط على الأرض فسقطت عليه بوابة الوحدة المحلية الحديدية، وتبين أن التلميذ مقيد غياب في المدرسة.

شهود عيان يروون ما حدث للطفل

وأكد شهود العيان أن التلميذ تسلق سور مدرسة مجمع مدارس بطرة 2، وحاول النزول في المنطقة الملاصقة للوحدة المحلية ببطرة، فسقطت عليه بوابة الوحدة المحلية ما تسبب في إصابته، وتدخل الأهالي وانتشلوا الطالب من تحت البوابة الحديدية وجرى نقله إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة في طلخا لاتخاذ الإجراءات القانونية.