أغاني بالإيطالية والإسبانية في حفل استقبال كلية الألسن بالأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الألسن، بحضور الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود النوبي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ليلة يوسف حميد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح محمد أبو الحسن، وكيل الكلية لشؤون خدمة البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

حفل استقبال الطلاب الجدد

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، أعقبه كلمة للدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن، رحب فيها برئيس الجامعة والطلاب الجدد، وهنأهم بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، مشيداً بما حققته كلية الألسن على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها، والجوائز التي حصلت عليها في مختلف المسابقات، مؤكدا أن طالب كلية الألسن لابد أن يكون فخورا بالتحاقه وقبوله بالكلية، التي تعتبر من أهم كليات الألسن على مستوى الجمهورية، كما قدم عميد الألسن الشكر للأستاذ الدكتور محمد محجوب، لدعمه المستمر والمتواصل للكلية وكافة أنشطتها والذي كان له الأثر الكبير في استمرار تقدم الكلية وازدهارها.

من جانبه، قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في كلمته التي رحب فيها بعميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، إنه فخور بما حققته كلية الألسن من إنجازات، وما حصدته من جوائز في مختلف المسابقات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

وأكد على استمرار دعمه وتسخير كافة إمكانيات الجامعة في خدمة كلية الألسن التي تعتبر منارة علمية ثقافية مشرفة لكل أهل الأقصر، موضحاً أن الكلية تحظى باهتمام مستمر، حيث تم تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس الجدد، كما وعد رئيس الجامعة أوائل الطلاب بالتعيين معيدين بكلية الألسن فرع الغردقة، والتي تأسست مؤخراً، ولم تتخرج منها أي دفعات بعد، موجهاً الطلاب باستثمار هذه الفرصة والحصول عليها.

رئيس الجامعة يكرم الأوائل

وتخلل الحفل عدداً من الفقرات، تضمنت أنشودة «إيزيس»، التي قدمها دارسو اللغة المصرية القديمة، وأغنية «هاواي»، التي قدمها دارسو اللغة الإسبانية، وفقرات إلقاء الشعر والانشاد الديني والاسكتشات المسرحية والأمثال الشعبية.

وفي الختام كرم رئيس الجامعة وعميد الكلية، الطلاب الأوائل عن العام الدراسي 2020-2021، كما أهدى رئيس الجامعة دليل الكلية للطلاب الجدد.