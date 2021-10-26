افتتاح 14 معملا وقاعات ومقرات إدارية بـ هندسة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، المعامل والوحدات الإدارية التي تم تطويرها وتجديدها بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وتضم: 14 معملا تم إنشائهم وعدة قاعات ومقرات إدارية بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، على حرص جامعة المنصورة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير التدريب العملي وفق متطلبات سوق العمل ودعم مختلف كليات الجامعة فى تطوير معاملها لزيادة فعالية العملية التعليمية.

إنشاء 14 معملا وبرجولات

وقال الدكتور محمد عبدالعظيم، إن تم إنشاء 14 معملا ومناطق انتظار الطلاب «برجولات»، وتجديد قاعة الدكتور مجدي أبو ريان، وقاعة الدكتور السعيد عاشور، ومقر برامج الدراسات العليا وإدارة البرامج النوعية الجديدة وملعب الشطرنج بالكلية.

معامل كلية هندسة المنصورة الجديدة

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريح صحفي، أن المعامل التي تم إنشائها تتمثل في: معملين للفيزياء الهندسية سعة 80 طالبا، معملين للكيمياء سعة 60 طالبا، معمل الروبوتات الذكية سعة 30 طالبا، معمل القياسات الدقيقة والمعايرة سعة 30 طالبا، معمل الاختبارات الميكانيكية سعة 20 طالبا، معمل الصيانة الطبية سعة 20 طالبا، معمل الآلات الهيدروليكية سعة 30 طالبا، معملين للعمران المصري المستدام سعة 30 طالبا، معمل التصميم والبناء سعة 20 طالبا، معمل التصنيع «فاب لاب» سعة 60 طالبا، مرفقا به قاعة تدريب سعة 40 طالبت، معمل القياسات البيئية سعة 15 طالبا.

وأشار إلى أن معمل التصنيع «فاب لاب» يضم 3 طابعات ثلاثية الأبعاد وماكينة راوتر وماكينة قطع بالليزر، وأن معمل الأجهزة الطبية مزود بجهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية.

وذكر أن معمل الاختبارات الميكانيكية به جهاز قياس التآكل الذي يفيد فى إجراء الاختبارات الميكانيكية للمواد المستخدمة فى الصناعة، وأن معمل الآلات الهيدروليكية يساهم فى إجراء تجارب متعلقة بنظريات الموانع وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، ومعمل القياسات الدقيقة والمعايرة يساعد فى تدريب الطلاب على فهم علوم ونظريات أجهزة القياس والتحكم.

ونوه إلى أن مجمع معامل الكيمياء يتضمن ميزانا حساسا وجهاز تحليل طيفي وجهاز قياس نقطة الانصهار والأس الهيدروجيني، وأن مجمع معامل الفيزياء يشمل أجهزة لتعيين عجلة الجاذبية الأرضية وتعيين سرعة الصوت فى الهواء وتحقيق قانون هوك.

وأوضح أن هذه الإنشاءات والتجديدات تتماشى مع تطوير لوائح كلية الهندسة وفقا للإطار المرجعي 2020/2021 لكى تتوافق مع متطلبات سوق العمل وخطة الجامعة لجودة الخريج، كما أنها ستساهم في الارتقاء بالتدريب العملي، حيث إنها مجهزة بأحدث الأجهزة الموجودة بالجامعات العالمية.