توقيع الكشف الطبي على 790 من أهالي أبو نور الدين بقافلة طبية بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أبو نور الدين، مركز جمصة، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي على 790 مريضا، استمرت على مدار يومين، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمه صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

9 عيادات توقع الكشف الطبي على 790 مريضا

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن قافلة علاجية مجانية توجهت إلى قرية «أبو نور الدين»، مركز جمصة خلال يومي (25، 26 أكتوبر 2021)، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 790 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 9 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وأضاف «مكي»، في البيان الختامي «225 جري توقيع الكشف الطبي عليهم في عيادة الباطنة، 256 أطفال، 122 عظام، 81 جلدية، 43 جراحة، 63 نساء وتنظيم أسرة».

وأشار إلى أنه تم إجراء عدد 201 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 57 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 28 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 86 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 5 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وعمل قراري علاج على نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.