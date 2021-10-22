فحص 1215 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية كفر حجازي بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية بقرية كفر حجازي التابعة لمركز الشهداء على مدار يومين، ضمت جميع التخصصات الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وبحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية .

ندوات وتحاليل وأشعة المترددين علي القافلة الطبية في الشهداء

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أنه تم الكشف على 1215 حالة، وعمل أشعة لعدد 33 حالة، وتحاليل طبية لعدد 100 حالة، والكشف العشوائي للضغط والسكر لعدد 18 حالة، وتحويل عدد 14 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين على القافلة العلاجية.

تأتي القافلة الطبية المجانية، ضمن توجهات الدولة للوصول بالخدمة الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا على مستوى الدولة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

قوافل متنقلة في جميع المساجد لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية

علي صعيد مختلف، تنطلق بعد قليل، القوافل المتنفلة بمحافظة المنوفية، لتطعيم للمواطنين بلقاح فيروس كورونا، بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد قرى محافظة المنوفية، لتطعيم المواطنين وفق خطة الدولة، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بسبب التزاحم.