الشعبة: ارتفاع الذهب أو انخفاضه مرتبط بالبورصات العالمية

قال أسامة حسن، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية ليست عاملًا مؤثرًا في أسعار الذهب، إذ إن ارتفاع الذهب أو انخفاضه مرتبط بالبورصات العالمية، وقرارات البنوك المركزية في دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مثل تغير معدل الفائدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين علي الدهراوي وأسامة أمين، في برنامج «صناعة مصرية»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

الفلوس على المدى الطويل بتقل

وأضاف «حسن»، أن الذهب هو القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين، «الفلوس على المدى الطويل بتقل، ولكن الذهب يستطيع الحفاظ على قيمته طوال الزمن»، موضحًا أن الذهب لم يخسر أبدًا على المدى الطويل، كما أن معدل الفائدة للفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهبي على المستوى العالم، كما أن أسعار الذهب واصلت الارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الذهب زاد الجرام جنيها واحدا اليوم عن الأمس

وأشار سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر الذهب زاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، فيما كانت أسعار الذهب في مصر صعدت خلال تعاملات أمس جنيهين للجرام الواحد، كما أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليًا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب.