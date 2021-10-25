قنا تسترد 103 أفدنة زراعية و59 ألف متر مباني على أراضي الدولة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المرحلة الثانية من الموجة 18نجحت منذ انطلاقها يوم 11أكتوبر الجاري فى استرداد 103فدان، و13 قيراطا من أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بالزراعة، بالإضافة إلى 59 ألف م2 أراضي أملاك دولة متعدى عليها بالمباني وذلك من خلال إزالة 268حالة تعدي.

جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة شاركت فى أعمال الإزالات

وأوضح محافظ قنا أن جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة شاركت فى أعمال الإزالات طبقا للحالات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المتعدي عليها من قِبل المواطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك .

وأضاف الداودي، أن المحافظة مستمرة في حملاتها لإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية والبناء المخالف، والتصدي لأي حالات تعدٍ جديدة فى المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي بالتعامل الحاسم مع هذا الملف .

وكانت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الري وحماية النيل والشرطة، استردت أمس، 18 فدانا و 9 قراريط من الأراضي التابعة للآثار بالإضافة إلى 8 آلاف و697 متر أراضى أملاك الدولة، كما تم إزالة 58 حالة تعدٍ منها 37 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 18 فدانا و9 قراريط و21 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 8 آلاف و697 مترا .