تعيين اللواء حسين لبيب رئيسا لمركز المحلة الكبرى

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تعيين اللواء حسين لبيب حسين، رئيسا لمركز مدينة المحلة الكبرى، والذي كان يرأس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تعيين اللواء حسين لبيب رئيسا بمدينة المحلة الكبرى

وشغل اللواء حسن لبيب عطية، عدة مناصب منها رئيس مدينة منشأة القناطر ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ورئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

نقل «السعدني» لرئاسة مجلس مركز ومدينة نبروه

وكان وزير التنمية المحلية، قرر نقل اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، إلى منصب رئيس مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية لحين بلوغه السن القانونية المقررة للإحالة للمعاش.

جاء ذلك تنفيذا لطلب الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، في مذكرة رسمية أرسلها إلى وزارة التنمية المحلية لحاجته لضخ كوادر جديدة من أبناء الوزارة في خدمة الوطن والمواطن.

تدشين استفتاء لاختيار أفضل القيادات التنفيذية بالمحافظة

من ناحية أخرى، كشف محافظ الغربية أنه دشن استفتاء والذي يعد الأول من نوعه لاختيار أفضل القيادات التنفيذية، ويهدف إلى خلق روح التنافس الإيجابية بين جميع القيادات بالمحافظة، ليقدموا كل ما لديهم ويتواجدوا بين المواطنين في الشارع للاستماع لمشاكلهم وحلها.

وأشار محافظ الغربية أنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء الخاص بمديري الإدارات المركزية والفرعية ورؤساء الوحدات المحلية مطلع الشهر القادم.