تعيين 7028 شابا بالقطاع الخاص وبحث 647 شكوى عمالية في القاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بالقاهرة، عيّنت 7028 شابا، منهم 48 من ذوي الهمم والقدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 29893 شابا، وجرى توفير 59 فرصة عمل، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى مهارة، و1989 رخصة مزاولة حرفة.

استخراج 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب

وأضاف الوزير بحسب بيان عنه، أنّ المديرية انتهت في مجال تراخيص عمل الأجانب، من استخراج 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، والتجديد لـ253 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

تسوية 159 شكوى وديا

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، أنّ المديرية تلقت 1144 شكوى، منها 159 جرى تسويتها وديا، وأُحيلت 256 شكوى للمحكمة العمالية، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، لافتا إلى حفظ 175 شكوى، وإحالة 57 لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 497 شكوى تحت البحث والدراسة.

117 منحة مولود جديد بإجمالي 236 ألف جنيه

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، انتهت المديرية من صرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا، تمثلت في: 117 منحة مولود جديد بإجمالي 236 ألف جنيه، 37 منحة زواج بمبلغ 111 ألف جنيه، 10 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالي 20 ألف جنيه، صرف 56 ألف جنيه لإجراء 13 عملية جراحية صغرى وكبرى لـ13 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 423 ألف جنيه لـ177 عاملا من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 403 منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 371 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 280 شكوى، وتسوية 213 شكوى منها، وتبقى 67 شكوى تحت البحث والدراسة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية جرى التفتيش على 164 منشأة، وإعادة التفتيش على 385 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 210 محاضر سلامة وصحة مهنية، وبحث 9 شكاوى، وعقد 20 ندوة توعية.