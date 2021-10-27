مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يختار 14 عرضا دوليا.. و«ديفليه» و«الجوزاء» يمثلان مصر

أنهت لجنتا مشاهدة واختيار العروض المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـ28 أعمالها، بعد أن شاهدت 285 عرضا مختلفاً، مقسمة إلى 167 عرضاً دولياً أجنبياً وعربياً، و118 عرضاً مصرياً.

«ديفليه» و«الجوزاء» يمثلان مصر في المسابقة الرسمية

تشكّلت لجنة العروض الدولية من الدكتورة دينا أمين رئيساً وعضوية: الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، السينوغراف الأمريكي جون هوي.

واختارت اللجنة 14 عرضاً دولياً هي (أنتيجون- اليونان)، (مامي واتا- انجلترا)، (يوم عادي في حياة الراقص جريجور- إيطاليا الدنمارك)، (كاليجولا - أوكرانيا)، (إتفاقات مع الإله - ألمانيا)، (ماريا زيتون- أندونيسيا)، (الملهاة الأخيرة - الإمارات)، (هدوء تام - البحرين)، (الخنزير- السعودية)، (المدينة لي-المغرب)، (النسر يسترد أجنحته - السودان)، (منطق الطير- تونس)، (أميديا - الكويت)، (970- فلسطين).

فيما تشكّلت لجنة اختيار العروض المصرية من الدكتورة عايدة علام، الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، الدكتور محمد سمير الخطيب، الدكتور أيمن الخشاب، الناقدين باسم صادق، ومحمد الروبي والمخرج هشام عطوة. واختارت عرض (ديفيليه) إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض (الجوزاء) إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، داخل المسابقة.

وللمشاركة على الهامش، اختير عرضا (حب ترونكس) إنتاج ستوديو عزت عزت للرقص المعاصر، (الطريقة المضمونة للتخلص من البقع) إنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون.

تُقام الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2021 في القاهرة، ومن المقرر عرض بعض المسرحيات في عدد من المحافظات .

تشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وأصدَرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في يوليو الماضي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـمقبلة، على النحو التالي: «الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل».