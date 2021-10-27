ضبط 9692 شخصا دون كمامة وتحريز 1584 شيشة في حملات بالقاهرة والمحافظات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، تنفيذا لإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، عن ضبط 9692 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9648 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 1031 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

كما أسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن تحرير 1031 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 272 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1584 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.