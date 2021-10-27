صالون مجلة «الثقافة الجديدة» في ضيافة «قصر الزقازيق»

استضاف نادي أدب قصر ثقافة الزقازيق برئاسة الأديب نبيل مصيلحي صالون مجلة الثقافة الجديدة، حيث تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اهتماما بالغا بنشاط نوادي الأدب بمواقع فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس الإقليم رحب فيها بالسادة الضيوف، وقال إن مجلة الثقافة الجديدة حدثت فيها طفرة وأصبح الطلب عليها كثيراً وأن أعدادها تنفذ بمجرد صدورها، وذلك لأن محتوى المجلة تغير كثيرة عما كان عليه، بينما أكد مدير عام الفرع في كلمته أن أوجه الأنشطة الثقافية لم تعد فقط الآداب والفنون بل تطرقت إلى الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهذا ما نفعله من خلال مواقعنا الثقافية المنتشرة في كل مكان.

وتلاه كلمة مصيلحي وتحدث فيها عن مكانة محافظة الشرقية من حيث المساحة وتعداد السكان، وما لديها من المقومات الزراعية والصناعية والأثرية التي تجعلها في مقدمة المحافظات ويجب العمل على ذلك، كما ذكر عدد من عظماء المحافظة في كافة المجالات السياسية والثقافية والفنية.

«وصف مصر» مشروع «الثقافة الجديدة»

وأوضح الباحث والشاعر مسعود شومان بأن الهدف الأول للمجلة هو الحفاظ على الهوية المصرية، ولذلك فإن لدى أسرة تحرير المجلة مشروع كبير هو «وصف مصر» على غرار كتاب وصف مصر وأنهم يجوبون المحافظات للعمل على هذا المشروع، وأنهم بالفعل أعدوا 35 ملفا كاملا تتضمن حصر الرقعة الزراعية، وكذلك الصحراوية والبحيرات وعدد السكان في كل مكان وديموغرافية المكان والأغاني والموسيقى المرتبطة بكل مكان واللهجات المختلفة والتي تختلف من مكان لآخر، تضمن اللقاء بعض المداخلات، وكان حديثهم أن معظم الأدباء حافظوا في أعمالهم سواء كانت الروائية أو الشعرية على هوية المحافظة، فقد تحدثت أعمالهم عن القرية المصرية وقيمها وعادتها الأصيلة وأن لمحافظة الشرقية إمكانيات كبيرة لم يحسن استغلالها حتى الآن.