قطع المياه 13 ساعة عن 3 مراكز في الدقهلية الأحد

أعلنت محافظة الدقهلية أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه غدا الأحد عن مركز بني عبيد وأجزاء من مراكز المنصورة ودكرنس وتمي الأمديد، وذلك من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً من ذات اليوم، لمدة 13 ساعة، وذلك لإجراء أعمال تطهير المروقات بالمحطة الجديدة بمرفق مياه ميت فارس ببني عبيد.

تنفيذ أعمال تطهير مروق مرفق مياه ميت فارس

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فقد أوضح المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم تنفيذ أعمال تطهير المروق رقم 2 بالمحطة الجديدة بمرفق مياه ميت فارس، حيث تتأثر المناطق المشار إليها بتخفيض ضغوط المياه بها.

توفير المياه خلال فترة الانقطاع

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة في مراكز بني عبيد والمنصورة ودكرنس وتمي الأمديد بتخفيض ضغوط المياه، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، بضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة تنفيذ اعمال التطهير.