إزالة 500 تعدِ بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تنفيذ 500 قرارا إزالة بمدن المحافظة خلال أسبوع واحد فقط، مشددا على استمرار الحملات حتى استرداد أراضي الدولة طبقا لتعليمات الرئيس السيسي.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أنه جرى عقد اجتماعًا طارئًا بحضور رؤساء المدن وكل الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة للحالات التي قامت بالبناء المخالف بجوار العمارات السكنية، وأشاد بدور الأجهزة الأمنية التي تقوم بمرافقة مجالس المدن لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وإزالة كافة التعديات ضمن الموجة 18.

نموذج موحد لإقامة حديقة لكل عمارة

وأكد اللواء خالد فودة تدشين نموذجًا موحدًا لإقامة حديقة بمحيط كل عمارة، بحيث تكون منطقة انتفاع العمارة كاملة وليست لأصحاب الطوابق الأرضية، وسيجري عمل نموذج موحد حسب كل مدينة، موضحا أنه عقب تنفيذ كل حالات الإزالة وإزالة الأسوار المجاورة للوحدات السكنية سوف تقوم الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، بتقديم مقترحات لإقامة مناطق خدمية حول الوحدات السكنية بهدف الحفاظ على جمال المدن، والقضاء على العشوائيات المجاورة للمنازل.

وقال إنه سيجري تشكيل اتحاد شاغلين لكل عمارة يتولى إدارتها فضلا عن توليه مسئولية إنشاء الحديقة والكل يصبح من حقه الاستمتاع بهذه المساحة فهي للجميع وليست لشخص معين.

رئيس مدينة الطور إزالة كل الأسوار ولا استثناءات

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مدينة طور سيناء في تصريح خاص أن قرارات الإزالة التي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 تطبق على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن المحافظ وجه بضرورة تطبيق القانون على الجميع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى تنفيذ ما يقرب من 400 حالة عبارة عن أسوار ومباني ملاصقة للوحدات السكنية وهي غير مقننة وتشوه المنظر العام.