وزير التعليم يوجه 5 نصائح مهمة للطلاب لعام دراسي آمن

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 نصائح مهمة للطلاب لعام دراسي آمن بعادات صحية سليمة خلال اليوم الدراسي، مشددًا على الطلاب بضرورة تنفيذها والاستفادة منها، موضحًا أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم جميع الفصول المدرسية.

«شوقي» يوجه بضرورة حصول الطلاب على وجبة خفيفة صحية

وأضاف «شوقي» عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن النصائح تتمثل في ضرورة حصول الطالب على وجبة خفيفة صحية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينه وبين أقرناءه في المدرسة والالتزام بارتداء الكمامة الطبية والحرص على غسل اليدين بصفة مستمرة، مؤكدًا أنه تم تخصيص لجنة للصحة المدرسية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجب على الطلاب الحصول على وجبة إفطار منشطة للمخ والنوم الصحي، حتى يتأهلوا لليوم الدراسي بشكل جيد وآمن، لافتًا إلى أن الوزارة كثفت من متابعتها لانتظام العملية التعليمية في جميع المدارس بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات.

تعليمات للمديريات والمدارس بسداد المصروفات على قسطين

وأوضح شوقي، أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية والتي تبث مواد تعليمية وخدمية مجانية بصفة مستمرة لجميع الطلاب، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة منها ومتابعتها والإجابة على كافة الأسئلة التي يتم طرحها أثناء الشرح.

وأكد أن المنصات التعليمية تقدم خدمات للطلاب وأولياء الأمور، وعليهم متابعتها لتهيئة الطفل جيدًا لليوم الدراسي ويبدأ بنشاط وتركيز، من خلال تطبيق هذه العادات أو الخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة نبهت على المديريات والمدارس بسداد المصروفات الدراسية على قسطين لتخفيف على أولياء الأمور وتفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.