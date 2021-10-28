ضبط كمية من العقاقير المخدرة في صيدلية بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام مالك صيدلية "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.