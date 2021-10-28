«أمن المنافذ» يتمكن من تنفيذ 226 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي :-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (8) قضايا تهريب .

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1435) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (226) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.