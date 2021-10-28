استشهاد خفير وإصابة رئيس مباحث ومقتل تاجري مخدرات في مداهمة بالدقهلية

استشهد خفير نظامي بمحافظة الدقهلية اليوم، وأصيب ضابط شرطة وغفير نظامي آخر، في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعدد من تجار المخدرات، في الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وانتهت الاشتباكات بمقتل اثنين من تجار المخدرات، وجرى نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

استشهاد غفير وإصابة رئيس المباحث

وتلقت غرفة العمليات بالمحافظة إشارة تفيد بإصابة الرائد محمد البنا، رئيس وحدة مباحث دكرنس، بالإضافة إلي اثنين من الخفراء النظاميين بطلقات نارية، واستشهد أحد الخفراء فور وصوله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، خلال مداهمة قوات من الشرطة والأمن المركزي والأمن العام ومكافحة المخدرات أحد أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية ديمشلت أمام منطقة الكوبري والمعروفة ب «الشبكة» دائرة مركز دكرنس تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية واللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية.

مصرع اثنين من المسجلين خطر

ووجه مدير أمن الدقهلية إلى الدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية، ولقي اثنين من المسجلين خطر مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار، ومازالت عملية التطهير للمنطقة بالكامل مستمرة ونشرت قوات الأمن والأمن المركزي أفرادها حول المنطقة وعلى جميع الطرق المؤدية للمكان.

يذكر أن قرية ديمشلت يطلق عليه صعيد الدقهلية، ويوجد بها عدد من البؤر الاجرامية للاتجار في المواد المخدرة والأسلحة وتستهدفها وزارة الداخلية بين الحين والآخر بحملات أمنية مكبرة.