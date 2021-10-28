ضبط 190 قطعة سلاح ناري و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
كتب:
الوطن
01:45 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية
شنت وزارة الداخلية حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (190 سلاح نارى ، بحوزة 156 متهما).. وذلك على النحو التالى:
رشاش.
(14) بندقية آلية.
(29) بندقية خرطوش.
( 12) طبنجة.
(134) فرد محلى.
(529) طلقة مختلفة الأعيرة.
( 20) خزينة متنوعة .
( 215) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86682) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:
(359) حكم جناية.
(26103) حكم حبس جزئى.
( 4614) حكم حبس مستأنف.
( 44459) حكم غرامة.
( 11147) حكم مخالفة .
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (212) قضية مخدرات بحوزة (232) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 53٫065 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (16٫022 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫592 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2٫309 كيلو جرام)
كمية من مخدرة الشابو وزنت ( 531 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت ( 653جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 250جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 5 جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (855 جرام).
كمية من مخدر فرجينيا وزنت (150 جرام).
عدد (4064) قرص مخدر.
فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (34) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (360) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27891) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (72) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.