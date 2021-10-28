وجبة خفيفة.. «الفريسكا» بداية طريق «مازن» طالب الثانوية بالإسكندرية

عبر وجبة خفيفة ذات مذاق مميز، انطلق «مازن أشرف»، 17 عامًا، طالب الثانوية العامة، رحلة عمله على طاولة تضم عددا من الحلويات وماكينة صنع الفريسكا حيث يقدم أنواع مختلفة من الفريسكا «سادة معتادة وأخرى بالعسل والبعض الآخر حسب الطلب» ويتم مزج الفريسكا بالحلويات والصوص المختلف ما يعطي مذاقا مختلفا.

طالب صباحاً وصانع فريسكا مساءاً

الشاب السكندري الذي اعتاد على العمل متحملا مسؤولية نفسه، عمل في تلك الصنعة منذ عدة أشهر، وعلى الرغم من انطلاق الدراسة، وهو في مرحلة فارقة كونه في الصف الثالث الثانوي، إلا أنه مستمر في عمله بجانب دراسته، فيوفر وقت الصباح للمذاكرة ويبدأ عمله مع غروب الشمس حتى منتصف الليل.

وجبة خفيفة.. الفريسكا تجذب الشباب لصنعها

ويقول «مازن»، إنه تعلم من صديقه صنع الفريسكا مستخدما العجين الذي تصنعه والدة صديقه برفقة الحلويات التي يتم اذابتها بداخلها، مشيراً إلى أن الأسعار لديه تبدأ من جنيه لقيمة الفريسكا السادة، و5 جنيهات للفريسكا بالشيكولاتة والحلويات العادية و10 جنيهات للفريسكا بالشيكولاتة والحلويات الأغلى ثمناً.

من الوجبة الخفيفة لـ«المونتير».. حلم مازن

ومن العمل على طاولة في شارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية، لصنع الفريسكا، إلى عالم المونتاج حيث يأمل في الالتحاق بكلية الإعلام لدراسة ذلك التخصص أملا في اقتحام ذلك المجال بعد تخرجه، مؤكداً أن والده الذي يعمل محاميا يشجعه على ذلك ويقدر رغبته في تحمل المسؤولية.